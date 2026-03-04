Марин Петков избухна в Саудитска Арабия - нареди се до Роналдо и Бензема (ВИДЕО)

Юношата на Левски и настоящ футболист на Ал Таавун – Марин Петков, продължава да трупа позитиви в Саудитската професионална лига. 22-годишният българин намери място в Отбора на седмицата на шампионата – селекция, в която личат имената на световни звезди като Кристиано Роналдо и Карим Бензема.

Марин Петков се нареди до Рондалдо и Бензема

Петков отбеляза първото си попадение за Ал Таавун при равенството 1:1 срещу Ал Кадисия, където играе и испанският бранител Начо Фернандес. Българинът се разписа след отлично разиграна заучена комбинация при статично положение, завършвайки с прецизен удар, който не остави шансове на вратаря.

Още: В кошмарна вечер за Роналдо: Марин Петков почна шедьоврите в Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Февруари се оказа изключително силен месец за офанзивния футболист. Освен дебютния си гол, той записа и първата си асистенция с екипа на саудитския клуб, като постепенно се утвърждава като важна фигура в атаката на тима. Представянето му срещу Ал Кадисия му донесе и приза за Играч на мача.

С включването си в идеалния състав на кръга Петков затвърждава възходящата си линия на развитие и показва, че може да бъде сред българските футболисти, които се налагат успешно в едно от най-бързо развиващите се първенства в света.

Bulgaria international Marin Petkov with an absolute 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/kwoOUvHBpx — Metodi_Shumanov (@shumanskoo) March 1, 2026

Още: Марин Петков вкара гол в дебюта си, но ВАР му го отне (ВИДЕО)