Правителството на Гюров:

Марин Петков избухна в Саудитска Арабия - нареди се до Роналдо и Бензема (ВИДЕО)

04 март 2026, 19:22 часа 70 прочитания 0 коментара
Марин Петков избухна в Саудитска Арабия - нареди се до Роналдо и Бензема (ВИДЕО)

Юношата на Левски и настоящ футболист на Ал ТаавунМарин Петков, продължава да трупа позитиви в Саудитската професионална лига. 22-годишният българин намери място в Отбора на седмицата на шампионата – селекция, в която личат имената на световни звезди като Кристиано Роналдо и Карим Бензема. 

Марин Петков се нареди до Рондалдо и Бензема

Петков отбеляза първото си попадение за Ал Таавун при равенството 1:1 срещу Ал Кадисия, където играе и испанският бранител Начо Фернандес. Българинът се разписа след отлично разиграна заучена комбинация при статично положение, завършвайки с прецизен удар, който не остави шансове на вратаря. 

Още: В кошмарна вечер за Роналдо: Марин Петков почна шедьоврите в Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Февруари се оказа изключително силен месец за офанзивния футболист. Освен дебютния си гол, той записа и първата си асистенция с екипа на саудитския клуб, като постепенно се утвърждава като важна фигура в атаката на тима. Представянето му срещу Ал Кадисия му донесе и приза за Играч на мача. 

С включването си в идеалния състав на кръга Петков затвърждава възходящата си линия на развитие и показва, че може да бъде сред българските футболисти, които се налагат успешно в едно от най-бързо развиващите се първенства в света.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Марин Петков вкара гол в дебюта си, но ВАР му го отне (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
Марин Петков Саудитска професионална лига
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес