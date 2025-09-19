Искат постоянен арест за мъжа, заклал жена си

Води се досъдебно производство за убийство, извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие. Производството се води от Окръжна прокуратура – Кюстендил. На 11 септември в душнишкото село Крайници, в близост до дом на улица „Захари Стоянов“, била умишлено умъртвена 25-годишната С.П. В хода на разследването по делото е извършен оглед на местопроизшествието, разпитани са свидетели. Събрани са доказателства, въз основа на които може да се направи основателно предположение, че извършителят на престъплението е 36-годишният К.И. След убийството мъжът е бил обявен за общодържавно издирване, поради укриването му от органите на досъдебното производство.

На следващия ден - 12 септември, е бил установен в района на село Дъбница, община Гърмен, при управление на чуждо МПС, отнето от него в село Ресилово, община Сапарева баня.

При опит да бъде спрян за проверка и задържан от служители на МВР, К.И. е направил опит да се самоубие, като си нанесъл прободна рана с нож в областта на врата. Непосредствено след това е бил приет по спешност за лечение в болница.

На К.И., в присъствие на защитник, е предявено постановление за привличане в качеството на обвиняем и за задържането му за срок до 72 часа.

Днес, 19 септември наблюдаващият прокурор ще внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо лицето.

Престъпното деяние, за което е обвинен, К.И. е извършил в изпитателния срок по предходно дело - за документно престъпление, по което е бил осъден с влязло в сила определение на Районен съд – Гоце Делчев от месец април тази година, предава БГНЕС.

