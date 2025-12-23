"Преведи пари, изтегли кредит": Телефонни измамници се представят за БНБ

Нова телефонна измама действа преди празниците и в последните дни преди въвеждането на еврото.

От Българската народна банка информираха, че са получили сигнали за фалшиви телефонни обаждания от лица, представящи се за служители на БНБ.

Те заблуждават гражданите като твърдят, че от името на БНБ се отпускат кредити, и дават инструкции за извършване на различни действия – включително внасяне на парични суми или нареждане на преводи.

От централната банка предупреждават, че подобни обаждания са измамни и не БНБ или нейни служители не стоят зад тях.

БНБ предупреждава

От банката заявяват, че понякога се случва да се получи наслагване на различни фалшиви обаждания от името на няколко държавни и обществени институции.

БНБ предупреждава да не предоставяме лични данни по телефона. Също така да не изпълняваме указания, получени в такива обаждания. При съмнение за измама незабавно трябва да се свържем с обслужващата ни банка и да подадем сигнал в най-близкото подразделение на Министерството на вътрешните работи.

Българската народна банка не осъществява обаждания до граждани с предложения за кредити или други финансови услуги, категорични са от институцията.