Истински ангел: Защитата хвали Брендо, съдът обаче го остави в затвора

Софийският градски съд (СГС) отказа да освободи предсрочно от затвора осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо. Мотивът е, че не е излежал повече от половината си присъда. Магистратите смятат, че затворническата администрация е изчислила погрешна времето, което Банев е прекарал в затвора.Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативния съд (САС). Съдът днес гледа делото за предсрочно условно освобождаване Брендо. Припомняме, че до новото разглеждане на делото се стигна след като 3-членен състав на САС отмени определението на СГС, с което бе прекратено производството по делото за предсрочно условно освобождаване на Брендо, тъй като според апелативните съдии първоинстанционният съд трябва да продължи производството и да се произнесе по същество. Определението на САС не подлежи на обжалване или протест. Банев следи делото от затвора онлайн.

Прокуратурата оспорва

Той потвърди пред съдия Стоян Михов от СГС, че се отказа от участието на адвокат Силвия Найденова от производството.

Гергана Кюркчийска, прокурор от Софийска градска прокуратура (СГП), оспори така депозираното предложение от директора на затвора в София за предсрочното условно освобождаване на Брендо.

Тя отбеляза, че към днешна дата лицето е изпърпяло наказанието от 2 години 6 месеца и 5 дни. Тя се обърна към съдия Михов с молбата да остави без уважение молбата да предсрочно освобождаване на Брендо.

Образцов затворник

Евелин Банев - Брендо съжалява за криминалните си деяния, осъзнал е какво е извършил, съжалява за стореното и има отлични предпоставки за ресоциализация. Това каза пред съда адвокатът му Десислав Трайков.

Брендо е работил 6 месеца като чистач на фитнеса, наградили го за участие в творчески конкурс по случай националния празник 3 март, изреди адвокат Трайков положителните качества на клиента си.

Банев е известен с това, че издаде книгата "Съзирам душата на България" преди десетина година. В затвора е награждаван няколко пъти - за спазване на дисциплината, за уважително отношение към лишените от свобода и администрацията, включително с 4 часа удължено свиждане.

Председател на група

Освен това Брендо е бил избран за председател на съвета на 12-а група в затвора и като такъв много пъти е бил медиатор между затворниците и ръководството. Бил добре образован, дисциплиниран, в отлично психологическо и емоционално състояние.

Спортувал доколкото здравословното му състояние позволява. Адвокатът изтъкна, че клиентът му има проблеми с щитовидната жлеза и гръбначния стълб. Той също изреди други медийно известни затворници, освободени предсрочно

- съпроцесниците на Брендо Матей Боев и Тинко Гарев, като и Джок Полфрийман, Валентин Янев-Бореца и Ивайло Евтинов-Йожи от Наглите. Самият Брендо бе лаконичен и единствено каза, че подкрепя казаното от адвоката си. Помоли да бъде пуснат.

Припомняме, че му стават 4 години и 5 месеца затвор от присъдата, която е 10 години и половина . Тя е за наркотрафик и пране на пари. Той сам се предаде в края на юни 2024 г., като отиде на крака в софийския затвор.

Очаква се по-късно днес съдът за реши дали да пусне Брендо.

