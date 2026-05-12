Бившият МВР министър Емил Дечев се сърдел на bTV за Петьо Еврото

Съвсем съзнателно избягвах да идвам в bTV, за това, че вероятно или директор на новини, или редактори бяха решили да не излъчат едно важно изявление за пътуването на "един градски прокурор". Това заяви бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев в студиото на сутрешния блок на bTV. Още: Създадох дискомфорт на Борисов и Пеевски: Демерджиев пое МВР (СНИМКИ)

Под пътуването на "един градски прокурор" Дечев имаше предвид данните как софийският градски прокурор Емил Русинова е пътувала с кола между Северна Македония и България с бившия следовател Петьо Петров, по прякор "Еврото", и свързвани с него хора.

Има ли присъди за купуването на гласове?

Снимка: БГНЕС

Още: Дечев: Името на новия правосъден министър за мен беше изненадващо

Той внесе разяснение за образуваните досъдебни производства в резултат на провелите се вече предсрочни парламентарни избори на 19 април. Дечев добави, че има осъдени и влезли в сила присъди за изборни престъпления. Точна статистика обаче той няма, тъй като вече не работи в МВР. Това, което затруднява МВР, е, че мозъкът на дадена група за купуване на гласове, никога няма да действат пряко, а използват няколко степени на посредници, поясни той.

"Трябва много повече оперативна работа, която да започне 2 месеца преди изборите, а години напред. Трябва специални разузнавателни средства, вътрешни хора, агентура и затова е трудно разкриването и хващането от уличния дилър на наркотици", допълни Дечев.

Той напомни, че през 2021 г. при ръководеното от Бойко Рашков МВР също е имало успехи срещу купуването на гласове.

Дечев бе категоричен, че няма как в МВР да има открита съпротива срещу един министър. "Към мен никой не е оказвал натиск, няма как да ми окаже натиск", увери Емил Дечев.

Още: Заседавала ли е комисията за охраната на Пеевски и Борисов? Емил Дечев даде отговор (ВИДЕО)