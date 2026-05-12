Тяло на мъж е намерено край жп линията до Стара Загора

Тяло на мъж е открито на железопътната линия между гарите Змейово - Стара Загора в понеделник, съобщиха от Областна дирекция на МВР. На спешния тел. 112 минути след 7:00 часа сутринта е получен сигнал от мъж, че на железния път има легнал човек. На място е изпратен полицейски екип, който открил тялото на мъж, чиято самоличност не е установена.

По случая е назначена медицинска експертиза, която да установи дали мъжът е бил блъснат от влак, съобщи за БТА говорителят на Окръжната прокуратура в Стара Загора - прокурор Георги Николов. Той уточни, че в момента се води разследване и съдебните лекари ще установят причина за смъртта.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава в рамките на започнато досъдебно производство.

През март тази година на същата отсечка загина жена, след като бе ударена от влак.