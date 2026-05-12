Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тяло на мъж е намерено край жп линията до Стара Загора

12 май 2026, 12:07 часа 548 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тяло на мъж е намерено край жп линията до Стара Загора

Тяло на мъж е открито на железопътната линия между гарите Змейово - Стара Загора в понеделник, съобщиха от Областна дирекция на МВР. На спешния тел. 112 минути след 7:00 часа сутринта е получен сигнал от мъж, че на железния път има легнал човек. На място е изпратен полицейски екип, който открил тялото на мъж, чиято самоличност не е установена.

ОЩЕ: Тяло на мъж е открито в двор на хотел в Банско

По случая е назначена медицинска експертиза, която да установи дали мъжът е бил блъснат от влак, съобщи за БТА говорителят на Окръжната прокуратура в Стара Загора - прокурор Георги Николов. Той уточни, че в момента се води разследване и съдебните лекари ще установят причина за смъртта.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава в рамките на започнато досъдебно производство.

През март тази година на същата отсечка загина жена, след като бе ударена от влак.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стара Загора полиция тяло на мъж жп линия
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес