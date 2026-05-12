Как да разпознаете фишинг измами и как да се предпазим? Експерт по киберсигурност с полезни съвети

12 май 2026, 8:35 часа
Как да разпознаете фишинг измами, за какво да внимаваме и как да се предпазим? Отговор на тези въпроси даде експертът по киберсигурност Любомир Тулев в ефира на Нова телевизия. Той сподели, че също е получил фишинг съобщение, каквито масово се разпращат през последните седмици.

"Първият сигнал е, че няма автоматизирана система за одит на трафика. Следващият червен флаг е, че номерът на записа не е идентифициран - няма индивидуален номер, а е генеричен. След това има специфичното за фишинг имейлите и съобщенията за спешност - трябва да се направи нещо за 24 или 48 часа. И накрая трябва да се гледа линкът - url се чете винаги отзад напред", обясни той.

"Когато се натисне линкът, се отива на сайт, който много прилича на официалния. Там се попълват лични и банкови данни. Когато се въведат, измамниците правят виртуален портфейл. Потребителят получава код, с който дава картата си на измамниците в техния дигитален портфейл. Те купуват скъпа техника, която продават. Купуват злато, нефт. Играят в онлайн казина, криптовалути. Най-различни начини, по които да изперат парите и да ги използват", каза Тулев.

Експертът по киберсигурност обясни, че има фишинг платформи, които се хостват от Китай, Малайзия, Индонезия и др. държави, които трудно може да бъдат проследени. „Те са публично достъпни и могат да се намерят дори чрез chatgpt. Подобни измами могат да минават през чат приложения“, каза той.

Но успокой, че мобилните оператори у нас успяват да ги блокират през SMS.

киберсигурност измама Любомир Тулев фишинг атака
Виолета Иванова Редактор
