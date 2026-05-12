Шофьорите от фаталната катастрофа на "Хемус" са с множество нарушения, единият - с положителен тест за дрога

Полевият тест на шофьор на тежкотоварния камион, участвал в катастрофа на магистрала "Хемус", е положителен за амфетамин и метамфетамин. Това съобщи комисар Мартин Цунински, заместник-началник на отдел "Пътна полиция" към Столичната дирекция на вътрешните работи. "Шофьорът е дал кръвна проба и дали е бил под въздействие на наркотици ще стане ясно, след като излязат резултатите от химичния анализ на кръвта", уточни още той. Пробите за алкохол и на двамата шофьори са отрицателни.

Комисар Цунински добави, че водачът е заявил, че употребява медикаменти във връзка с влошено здравословно състояние.

"Тежката катастрофа сната тази нощ на магистрала "Хемус" между влекач с прикачено полуремарке и автобус от линиите на междуградския транспорт. Един човек е загинал, един е в тежко състояние, а шестима са хоспитализирани в здравни заведения. Други десет души са прегледани и освободени с леки наранявания", каза комисар Цунински.

Причините за инцидента все още се изясняват.

"Шофьорът на автобуса има 45 нарушения на Закона за движение по пътищата. През 2017 г. е бил лишен за 10 месеца от правоспособност заради употреба на алкохол", съобщи Цунински.

Шофьорът на камиона има 29 нарушения и е търпял две лишавания от правоспособност за управление – през 2006 г. за един месец и 2008 г. за пет месеца.

