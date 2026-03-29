Жената, наръгала четирима с нож: Не харесвам германци

На влизане в съдебната зала 39-годишната Галина Боналова, задържана за нападение с нож срещу четирима души в центъра на София, каза "Не харесвам германци“. Софийският градски съд я остави в ареста. Решението на Софийския градски съд не е окончателно и подлежи на обжалване. Според съда има реална опасност, ако е на свобода, обвиняемата да извърши друго престъпление. През 2021 г. тя е била задържана за грабеж.

"Виновна съм"

Пред съда днес тя добави: "Тъй като съм виновна, бих искала да се вземе предвид, че съм съвестен гражданин на обществото и това престъпление го направих в интерес на обществото. Бих се надявала на домашен арест“.

Още: Опит за убийство: Нападателката с нож от София е била задържана и преди

Прокуратурата искаше задържане под стража, след което да бъде изпратена за изготвяне на психиатрична експертиза в затвора в Ловеч, предаде NOVA.

Според разследването на 26 март около 19:30 ч., в района на паркинга на Националния стадион „Васил Левски“, по хулигански подбуди, 39-годишната направила опит умишлено да умъртви двама души, нанасяйки им рани на различни места.

Минути след това, в автобус на градския транспорт, намиращ се на бул. „България“ и бул. „Черни връх“ намушкала и две жени в областта на рамото и дясната ръка.

Още: МВР с подробности за жената, нападнала с нож хора в София

Всички пострадали са граждани на Германия. Те не са с опасност за живота. Досъдебното производство е образувано на 26 март в условията на неотложност. Заместник-директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков съобщи, че предстои да ѝ бъде направена психиатрична експертиза.