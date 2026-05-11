Находка на гигантска древна змия в мина изненада учените

В щата Гуджарат, в Западна Индия, учени са открили вкаменелости на гигантска праисторическа змия, която може да съперничи или дори да надвишава размера на известната Титанобоа, най-голямата змия, регистрирана досега от науката. Това се посочва в статията на dailygalaxy.

Новият вид, наречен Vasuki indicus, се смята, че е живял преди около 56 милиона години, през епохата на палеоцена, и е възможно да е достигнал дължина до 15 метра.

Находката, която изненада учените

Вкаменелите останки са открити в лигнитна мина в района на Панандро. По време на разкопките учените са открили 27 прешлена, някои от които са запазени в естествените си анатомични позиции.

Според проучване, публикувано в списанието Scientific Reports, предполага се, че размерът на тялото на влечугото е могло да тежи около един тон. Изследователите казват, че откритието оспорва предишното схващане, че Титанобоа (с дължина около 13 метра) е била най-голямата змия в историята.

„По размер е сравнима с най-дългата известна змия, съществувала някога - изчезналата Титанобоа“, се казва в проучването.

Гигантски хищник, който е живял в блатата

Според учените, Vasuki indicus е бил бавен хищник от засада, който е ловувал, като е стискал плячката си, подобно на съвременните анаконди и питони.

„Предвид размера си, Васуки е бил бавен хищник, който е нападал плячката си от засада и е обездвижвал плячката си чрез стискане“, обясни изследователят Дебаджит Датта от Индийския технологичен институт Рурки. Змията вероятно е живяла в блатисти крайбрежни райони по време на период, когато климатът на планетата е бил значително по-топъл от днешния.

Въпреки че не е открит череп, структурата на прешлените показва изключително масивно тяло - ширината на някои елементи достига 11 см.

Титанобоа, открита през 2009 г. в Колумбия, дълго време се смяташе за най-голямата змия, позната на науката. Дължината ѝ се оценява на 13 метра.

Новата находка от Индия обаче принуждава учените да преосмислят тези оценки. Макар че все още не е известно дали Васуки е бил по-масивен от Титанобоа, размерът му го прави сериозен конкурент.

„Все още не можем да кажем със сигурност дали Васуки е бил по-масивен или по-строен от Титанобоа“, каза палеонтологът Сунил Баджпай.

Глобалното значение на откритието

Фактът, че подобна гигантска змия е съществувала в Индия, а не само в Южна Америка, предполага по-широко географско разпространение на такива хищници в древността, отколкото се смяташе досега.

