Магнитни бури през седмицата 11-17 май 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 11 до 17 май 2026 г. се очаква да има дни със силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 11 май ще бъде от степен 2,7. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 11 май 2026 стойността на показателя ще е 3.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 11 май 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 2,7. Това не е повишена геомагнитната активност и не би трябвало да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания. Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за справяне с проблема

Магнитни бури в периода 11.05.26 - 17.05.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 15,16 и 17 май 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 5. Това може да доведе до здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2026 May 11 - 3

2026 May 12 - 2

2026 May 13 - 3

2026 May 14 - 2

2026 May 15 - 5

2026 May 16 - 5

2026 May 17 - 5

