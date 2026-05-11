Учени разгадаха какво пише на древни плочи от Месопотамия с магически ритуали

Изследователи са дешифрираха древни глинени плочи от Месопотамия, върху които са изписани магически ритуали, кореспонденция между владетели и записи за царе. Това съобщава ScienceDaily. Това е колекция от клинописни плочки, която се съхранява в Националния музей на Дания повече от сто години. Много от тях са на възраст над 4000 години. Но едва сега е разтълкувано какво пише на част от тях.

Древните плочи от Месопотамия с магически ритуали

Изследователят Арбел обяснява, че тези текстове съдържат медицински рецепти и магически заклинания и вероятно произхождат от голяма храмова библиотека.

На една от плочите е описан ритуал против магьосничество, който е трябвало да предпази асирийския цар от нещастия и политическа нестабилност. Ритуалът е с продължителност една нощ, по време на който са били изгаряни малки фигурки, изработени от восък и глина, а екзорсист е рецитирал специални заклинания.

Сред другите находки е открито копие на древен списък на владетели, в който се споменават както митични, така и реални царе. Документът обхваща периода преди библейския потоп и Ной.

Учените са изследвали и плочки от археологическия обект Тел Шемшара в северната част на съвременния Ирак. Те включват писма между местен владетел и асирийски цар от около 1800 г. пр.н.е., както и административни записи.

В допълнение към кралските и магически текстове, табличките показват как писмеността е поддържала ежедневието и управлението. Клинописът, разработен преди повече от 5000 години, е позволявал на обществата да управляват ресурси, да комуникират между регионите и да водят записи.

Междувременно стана ясно, че ново изследване оспорва дългогодишни предположения за произхода на цивилизацията в древна Месопотамия, предполагайки, че възходът на Шумер е бил обусловен от динамичното взаимодействие на реки, приливи и отливи и седименти в началото на Персийския залив.

Публикувано в списание PLOS One, изследването, озаглавено „Морфодинамични основи на Шумер“, е ръководено от Ливиу Джосан, старши почетен учен по геология и геофизика в Океанографския институт „Уудс ХоулИ (WHOI), и Рийд Гудман, доцент по екологични социални науки в Института по социална екология и горски науки „Барух“ (BICEFS) към Университета „Клемсън“.

То разглежда нов палеоекологичен модел. Според него динамиката на приливите и отливите е повлияла на най-ранното развитие на земеделието и социално-политическата организация в Шумер.

Според учените Шумер е бил буквално и културно изграден спрямо ритмите на водата.

