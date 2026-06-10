Камион за смет уби възрастна жена

Камион за смет уби 77-годишна жена във варненското село Ветрино, предава Нова телевизия. Трагедията станала близо до хранителен магазин малко след 10 часа във вторник. Камионът за събиране на боклук е блъснал възрастната жена, но все още не са ясни причините за инцидента.

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Тя починала на място, а пристигналите медици от Спешна помощ само констатирали смъртта й. Загиналата жена е бивш кмет на село Добротич.

По случая е образувано досъдебно производство. Пробите за наркотици и алкохол на водача са отрицателни.

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