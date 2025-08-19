Катастрофа блокира движението на "Хемус" (ВИДЕО и СНИМКИ)

Катастрофа между два тира е блокирала автомагистрала „Хемус“ в посока Варна. За поредната катастрофа с ТИР-ове съобщиха от ОДМВР - София. Инцидентът е станал днес преди обяд. Тир, движещ се в посока София, преминал през мантинелите в насрещното платно и се блъснал в движещ се по него друг тежкотоварен автомобил, се казва още в полицейския доклад.

Мантинелата е скъсана, съобщават от Камарата на автомобилните превозвачи. Един от камионите е обърнат.

По чудо при инцидента няма пострадали. Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, съобщиха още от ОДМВР - София.

Снимка: ОДМВР - София

Какво се случи с трафика

Образувалата се колона от автомобили беше километрична. Трафикът се отклоняваше още на изхода на София и се пренасочваше през подбалканския път.

От АПИ уточниха, че трафикът към Варна се пренасочва по път I-6 София – Саранци – път III-1001 Горно Камарци – път I-1 София - Ботевград - АМ "Хемус".

По-късно от ОДМВР - София разпространиха информация, че служители на сектор „Пътна полиция“ са приключили с обработването на пътен инцидент.

Движението вече е възстановено за всички МПС, като към момента се осъществява само в активна лента.

Последните катастрофи с ТИР-ове

Последната тежка катастрофа с ТИР беше в края на юни, когато на пътя Кула - Видин и по-конкретно между селата Войница и Бела Рада имаше ПТП между ТИР и кола. Вследствие на удара тогава загина водачът на леката кола. На 13 юни ТИР и лек автомобил се сблъскаха на пътя Бяла –Ботевград в района на местността "Хумата".

От катастрофата пострадаха две жени, на които е оказана помощ на място. За катастрофата съобщи в социалните мрежи и Николай Попов, бащата загиналата Сияна при катастрофа точно в този район. Припомняме, че на 31 март край Телиш загина 12-годишната Сияна именно при катастрофа с ТИР.