Овладян е пожарът в склад за батерии в Хасково

Овладяван е пожарът в склада за соларни панели, материали за фотоволтаици и батерии, който възникна към 16:00 часа в Източната индустриална зона на Хасково, съобщи на мястото на произшествието директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Митко Чакалов. Пет противопожарни автомобила с висока вишка се включиха в борбата със стихията.

Освен подпокривното пространство пожарът е обхванал и горими, и негорими материали в склада, обясниха огнеборци. Цялото помещение е пълно с гъст дим, видя репортер на БТА. През нощта на място ще остане дежурен екип, а тепърва предстоят още огледи за установяване на причините за пожара и за причинените щети.

