Ритала баща си и му дърпала ушите: Осъждана жена е задържана за 72 часа

06 януари 2026, 11:06 часа 298 прочитания 0 коментара
Софийската районна прокуратура обвини и задържа за 72 часа жена на 37 години, която е нанесла телесна повреда на възрастния си баща, съобщиха от прокуратура. Жената е била осъждана и преди. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернтет.

Според събраните до момента доказателства на 4 януари 2026 г. в жилище в ж.к. „Младост-3“ в София обвиняемата е ритала с крака в тялото баща си, ударила го е с пластмасова кофа в лицето и му е дърпала ушите. Жената е нанесла на пенсионера лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие

По случая се води разследване, а Наказателният кодекс предвижда наказание “лишаване от свобода“ за подобен род престъпление. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо обвиняемата.

При друг случай от края на декември Софийският районен съд задържа 57-годишен по обвинение, че е нанесъл телесна повреда на съпругата си.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Домашно насилие обвинение задържане под стража лека телесна повреда
