Системен упадък: Стотици населени места в Русия изчезнаха

06 януари 2026, 12:11 часа 188 прочитания 0 коментара
През 2025 г. упадъкът на селските райони в Русия се е ускорил – най-малко 266 селища, повечето от които напълно изоставени, са били официално ликвидирани през последната година. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на Службата за външно разузнаване на Украйна. Най-голям брой „изчезнали“ села са регистрирани в Костромска и Новгородска области – тези два региона представляват приблизително три четвърти от всички ликвидирани селища. Третото място е за Пермския край, където властите не само регистрират упадък на селата, но и умишлено преселват отдалечени селища с рядко население.

Присъединяване

Някои малки села се присъединяват към по-големи в опит да се компенсират инфраструктурните пропуски. Службата за външно разузнаване на Украйна отбелязва, че това не е въпрос на развитие, а по-скоро на правно формализиране на упадъка. Населението на руските региони продължава да намалява, а териториите на ликвидираните села се превръщат в стопански земи.

Контраст

Това е в рязък контраст с твърденията на Москва за така наречената „Обща схема за преселване“, която уж е предназначена да съживи провинциите. В действителност, според украинското разузнаване, този документ само документира дълбока демографска криза, пространствено неравенство и безнадеждност на периферията на Русия. Липсата на здравеопазване, образование и заетост прави живота в полупразните села несъстоятелен, докато опитите за „разпръскване на населението“ са чисто декларативни.

Системен упадък

„В резултат на това Русия демонстрира системен упадък извън няколко големи агломерации: обезлюдяването, изчезването на селата и разликата в развитието само нарастват, докато нашумелите програми остават просто параван за бързо обезлюдяващата се реалност“, отбелязва разузнавателната служба.

Преди това Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че през следващите 50 години населението на Русия ще намалее с 25%, както се вижда от демографските прогнози. Основната причина за тези цифри е войната, която вече е коствала на Русия над един милион граждани. По данни на Росстат, от януари до май 2022 г., когато агресорът започна пълномащабно нахлуване в Украйна, населението на Руската федерация е намаляло с 430 300 души.

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Русия война Украйна обезлюдени райони демографска криза Русия
