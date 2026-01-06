Войната в Украйна:

Хванаха мъж и жена наркодилъри в Кюстендил

Задържаха мъж и жена след сделка с наркотици, каза за БТА говорителя на Областна дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка. Тя посочи, че продавачът е попадал и друг път в полезрението на полицията заради действия, свързани с продажбата на наркотици.

В 17:30 часа на ул. „Цар Симеон“ в Кюстендил криминалистите задържали 40-годишна жена от кв. Герена и 38-годишен мъж от с. Лозно след покупко-продажба на наркотично вещество.

При извършения обиск служителите са иззели от жената опаковка с бяло прахообразно и на бучки вещество, което при направения тест е реагирало на амфетамин.

Действията на полицията са в рамките на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.

