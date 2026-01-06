Путин няма капацитет да помогне на Венецуела, а и не му е толкова важна: Руслан Трад за ролята на Русия

"Възможностите на Русия да увеличи значително военната си подкрепа за Венецуела са сериозно ограничени, а прозорецът за интервенция на практика е затворен", смята военният анализатор и журналист Руслан Трад, който даде интервю по темата за испанското издание El Confidencial. След като САЩ нахлуха в южноамериканската страна и специалните сили заловиха президента Николас Мадуро, военният министър на Щатите Пийт Хегсет се похвали как успешно е била преодоляна руската противовъздушна отбрана във Венецуела.

Заради Украйна: Русия не може да се намеси във Венецуела

Трад припомня, че в края на 2025 г. Москва предостави системи за ПВО на южноамериканския си съюзник, включително системи „Панцир-С1“ и „Бук-М2Е“, а руски официални лица предложиха възможността за доставка на оръжия с голям обсег като ракети „Калибър“.

Още: Тръмп ще субсидира американските петролни компании, инвестиращи във Венецуела

"Операцията на САЩ на 3 януари обаче демонстрира превъзходство в тактическо отношение. Текущите ангажименти на Русия в Украйна, в съчетание с демонстрираната ѝ неспособност да прояви ефективно сила в Армения и Сирия, правят значителна военна ескалация в Западната полусфера практически невъзможна. Реакцията на Москва се ограничи до дипломатически изявления, изразяващи „твърда солидарност“ и изискващи освобождаването на Мадуро", подчертава анализаторът, споделяйки основни акценти от интервюто в профила си във Facebook.

Венецуела служеше на три основни руски цели

За разлика от Иран, който разглежда Венецуела като критично важна страна за глобалната му мрежа, за Русия "Мадуро представляваше по-скоро относително евтин, но символично ценен актив, отколкото критичен съюзник", смята Руслан Трад.

Снимка: Getty Images

"Венецуела служеше на три основни цели за Москва: демонстриране на присъствие в сферата на влияние на САЩ, осигуряване на лост срещу американския натиск по отношение на Украйна и защита на руските енергийни инвестиции чрез съвместните предприятия на „Роснефт“ с PDVSA. Последиците от ареста на Мадуро включват удар по престижа на Русия – неспособността на Москва да защити държава клиент разкрива практичните ограничения на руското влияние извън непосредствената ѝ периферия. Венецуела беше полезна за престижа на Москва и за дразненето на Вашингтон, но не беше от съществено значение за руската сигурност или икономическите интереси", твърди журналистът.

Още: Тръмп не иска избори във Венецуела, докато страната не се възстанови. Как тогава иска в Украйна?

По думите му - стратегията за национална сигурност на Тръмп от декември 2025 г., която вече не поставя Москва като основна заплаха, а се прицелва изненадващо към партньорите от ЕС, цели „стратегическа стабилност“ с Русия. Кремъл изрично приветства документа като „до голяма степен съвместим с нашата визия“.

"Тръмп подчерта на пресконференцията си, че операцията във Венецуела е демонстрирала същата „сила и оперативни умения“ като удара му по (иранския генерал - бел. ред.) Касем Солеймани през първия му мандат, като изрично отхвърли твърденията за американско оттегляне. Операцията, изглежда, е планирана за бързо изпълнение, а не за продължителна окупация, което потенциално ограничава нейната полезност като трайно отвличане на вниманието от европейските проблеми със сигурността.

Путин е преценил, че Венецуела не си струва риска

"Минималната реакция на Русия ясно показва, че Путин е преценил, че пряката конфронтация с Тръмп по въпроса за Венецуела не си струва риска. Подкрепата на Москва за Мадуро винаги е била съобразена с натиска на САЩ върху Русия по отношение на Украйна – Венецуела никога не е била достатъчно важна, за да оправдае сериозна конфронтация с Вашингтон", добавя Трад.

Още: Цената на петрола пое в неочаквана посока след събитията във Венецуела

Мадуро се срещна с китайски специален пратеник само няколко часа преди американските сили да го заловят, а китайските дипломати вероятно не са успели да избягат преди началото на операцията. Това, по думи на анализатора, "изпраща ясно послание както към Пекин, така и към Москва относно тяхното участие в Западното полукълбо".

"Сдържаността на Путин отразява признанието, че Русия няма капацитет за значима интервенция, докато е ангажирана в Украйна, и вероятно се надява на благоприятни преговори с Тръмп относно европейските споразумения за сигурност", завършва Руслан Трад.

Още: Американците разделени в подкрепата си за операцията срещу Мадуро, не искат САЩ да управлява Венецуела