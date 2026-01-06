Любопитно:

САЩ за първи път ще участват на срещата на Коалицията на желаещите

Специалният пратеник на американския президент Доналд тръмп Стивън Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнър ще присъстват на срещата на Коалицията на желаещите днес в Париж, съобщи телевизионният канал TF1. Така за първи път представители на САЩ ще присъстват лично на срещата на партньорите в коалицията, която бе създадена през пролетта на 2025 г. по инициатива на Франция и Великобритания. В срещата ще участват също френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони, канадският премиер Марк Карни и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Каналът, позовавайки се на Елисейския дворец, уточни, че страните ще обсъдят "обща визия за параметрите на предложеното прекратяване на огъня, отговор на евентуални нарушения и възможността за разполагане на многонационални сили в подкрепа на Украйна". Относно разполагането на военни, един от съветниците на Макрон е уточнил пред телевизията, че "ще бъде обявено само това, което е разрешено от военната тайна".

Елена Страхилова
