Катастрофа: Два трамвая се удариха в София (СНИМКА)

Катастрофа между два трамвая е станала на бул. "Константин Величков" в София около 21:00 часа, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР. При инцидента има един леко пострадал пътник от единия трамвай. Ватманите са тествани за употреба на алкохол, резултатите им са отрицателни. Движението в района не е възпрепятствано вследствие на катастрофата. Изясняват се причините за възникването на инцидента.

Снимка: ФБ група Катастрофи София

По-рано през деня днес линейка се обърна на булевардите „Христо Ботев“ и „Сливница“. Движението в района бе блокирано. При катастрофата няма пострадали. На място пристигна ха екипи на полицията и още една линейка. По данни от СДВР причината за катастрофата е друг автомобил, чиито водач е избягал.

Снимки и видео от инцидента бяха разпространени във Фейсбук групата “Катастрофи в София“.

От ЦСМП съобщиха, че катастрофиралият автомобил е на Кръвния център и транспортирал кръв към за „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда". Малко по-късно кръвта е откарана, за да не се възпрепятстват дейностите в лечебното заведение.

