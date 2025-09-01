Войната в Украйна:

Катастрофа и голямо задръстване на АМ "Тракия" (СНИМКИ)

01 септември 2025, 09:52 часа 557 прочитания 0 коментара
Движението при км 165 на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Пътната агенция призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като уточнява, че трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Заради катастрофата на магистралата се е образувало голямо задръстване, съобщи читател на Actualno.com. ОЩЕ: Катастрофа между автовоз и две коли близо до Монтана

Деница Китанова
