Катастрофа и голямо задръстване на АМ "Тракия" (СНИМКИ)

Движението при км 165 на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Пътната агенция призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като уточнява, че трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Заради катастрофата на магистралата се е образувало голямо задръстване, съобщи читател на Actualno.com. ОЩЕ: Катастрофа между автовоз и две коли близо до Монтана