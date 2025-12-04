Спорт:

"Вчера видях страха в очите му": Мирчев отговори на Пеевски и обясни, че той го е молил да подписват общи проекти (ВИДЕО)

04 декември 2025, 14:45 часа 288 прочитания 0 коментара
След като санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски обяви, че с ПП-ДБ са били заедно по време на сглобката и че с Мирчев са подписвали общи проекти, лидерът на "Да, България" каза, че самият Пеевски го е молил за това. Става въпрос за помощта за Украйна, която страната ни даде, като Мирчев твърди, че причината за желанието на Пеевски е да му падне "Магнитски".

"Не знам защо ме занимавате с този лунатик. Аз видях вчера страха в неговите очи. Нещо сходно имаше по време на така наречената сглобка, когато трябваше да се поменя Конституцията", каза Мирчев. 

Припомняме, че вчера между двамата имаше скандал в кулоарите на парламента. Всичко започна с думи на Пеевски, че Мирчев се е навеждал да подписва в кабинета му по време на сглобката, а след това лидерът на "Да, България" отиде до кабинета и се разкрещя, обяснявайки, че хората не го искат, а после го нарече "мафия мръсна", а Пеевски повтаряше: "Не на омразата".ОЩЕ: "Ела тука, бе, мафия мръсна! Пред боклуци като теб не се навеждам": Мирчев и Пеевски в жесток скандал (ВИДЕО)

Какво точно са подписвали заедно?

Мирчев обясни, че става въпрос за прехвърлянето на бронетранспортьори в Украйна, за което България после е получила  стотици милиони.

"Пеевски, който много искаше да се освобождава от "Магнитски" си беше пратил секретарката с нейния телефон и каза: "Тук колегата иска да говори с вас. Моли да се подпише, за да го освободят от "Магнитски". Поради тази причина подписът му е там. Това става в пленарна зала между другото по наше предложение", обясни Мирчев. 

Попитан коя е тази секретарка, която влиза в пленарна зала, тъй като там имат право да влизат депутати, квестори и определени сътрудници, той отговори, че така нарича депутатка от "ДПС - Ново начало". 

"Ние винаги сме се борили с руската пропаганда. Този, който се врътка, според това кое му е изгодно, този квантов лунатик е Делян Пеевски. Не ме занимавайте с него", добави още Мирчев. ОЩЕ: "9 месеца бяха с ДПС, всички бяха част от нас": Пеевски показа общи законопроекти с Мирчев (ВИДЕО)

Деница Китанова
Делян Пеевски Магнитски Ивайло Мирчев помощ за Украйна 51 Народно събрание
