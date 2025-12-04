"Вчера видях страха в очите му": Мирчев отговори на Пеевски и обясни, че той го е молил да подписват общи проекти (ВИДЕО)

След като санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски обяви, че с ПП-ДБ са били заедно по време на сглобката и че с Мирчев са подписвали общи проекти, лидерът на "Да, България" каза, че самият Пеевски го е молил за това. Става въпрос за помощта за Украйна, която страната ни даде, като Мирчев твърди, че причината за желанието на Пеевски е да му падне "Магнитски".

"Не знам защо ме занимавате с този лунатик. Аз видях вчера страха в неговите очи. Нещо сходно имаше по време на така наречената сглобка, когато трябваше да се поменя Конституцията", каза Мирчев.

Припомняме, че вчера между двамата имаше скандал в кулоарите на парламента. Всичко започна с думи на Пеевски, че Мирчев се е навеждал да подписва в кабинета му по време на сглобката, а след това лидерът на "Да, България" отиде до кабинета и се разкрещя, обяснявайки, че хората не го искат, а после го нарече "мафия мръсна", а Пеевски повтаряше: "Не на омразата".

Какво точно са подписвали заедно?

Мирчев обясни, че става въпрос за прехвърлянето на бронетранспортьори в Украйна, за което България после е получила стотици милиони.

"Пеевски, който много искаше да се освобождава от "Магнитски" си беше пратил секретарката с нейния телефон и каза: "Тук колегата иска да говори с вас. Моли да се подпише, за да го освободят от "Магнитски". Поради тази причина подписът му е там. Това става в пленарна зала между другото по наше предложение", обясни Мирчев.

Попитан коя е тази секретарка, която влиза в пленарна зала, тъй като там имат право да влизат депутати, квестори и определени сътрудници, той отговори, че така нарича депутатка от "ДПС - Ново начало".

"Ние винаги сме се борили с руската пропаганда. Този, който се врътка, според това кое му е изгодно, този квантов лунатик е Делян Пеевски. Не ме занимавайте с него", добави още Мирчев.