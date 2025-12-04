"Бюджетът беше последната капка": ПП-ДБ обявиха темата на вота на недоверие (ВИДЕО)

"Темата е за икономическата политика на правителството, тъй като чрез нея то изкара толкова много хора на протеста. Бюджетът беше сам опоседната капка на грешно провежданата икономическа политика срещу бизнеса, срещу средната класа, срещу бизнеса. Икономическата политика на правителството е тотално сбъркана", каза лидерът на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента във връзка с планувания от ПП-ДБ вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", към който по-рано от МЕЧ обявиха, че ще се присъединят.

Шествието на протеста

Божанов нарече опорка твърдението, че шествието на протеста до централите на ГЕРБ и ДПС е било нерегламентирано.

"Когато има 100 хил. човека на протест няма как те да бъдат контролирани. Всички предварителни планове се променят в движение. Организаторът е уведомил МВР по телефона, че межуд 16 и 17 ч. следобед, че тъй като се очаква много повече от планираното, че няма как да контролираме къде ще тръгнат. Работата на МВР е да проверява протеста по цялото му протежение, работа на МВР е да проверява за провокатори", каза още Божанов.

Той заяви, че ако са били останали 100 хил. човека на площада, може би е щяло да бъде много по-опасно.

От своя страна акад. Николай Денков коментира изслушването на министъра на вътрешните работи Даниел Митов във връзка с протеста, като посочи, че е видял акт на наглост.

"Ако е имало проблеми и ексцесии според тях за това са виновни протестиращите, ако всико е минало наред, значи заслугата е на полицията. Протестът беше мирен, след протеста имаше провокатори, всички хора го видяха и няма как да бъде променена тази картина", добави Денков. ОЩЕ: "Всички форми на протест са оправдани": МЕЧ ще подкрепят вота на недоверие на ПП-ДБ (ВИДЕО)