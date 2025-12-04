Лайфстайл:

Подробности за инцидента, при който влак уби 16-годишно момче

04 декември 2025, 11:11 часа 126 прочитания 0 коментара
Подробности за инцидента, при който влак уби 16-годишно момче

Отрицателни са пробите за алкохол и наркотици на машиниста, упрявлявал влака, който удари и уби 16-годишно момче във Враца. Припомняме, че инцидентът стана на 3 декември 2025 г. в 14:36 ч.. По случая е образувано досъдебно производство. Загиналото 16-годишно момче е учило в Професионалната техническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ във Враца. От училището съобщиха на страницата си във фейсбук, че отменят насрочения за днес тържествен концерт и шествието, посветени на 100-годишния юбилей на гимназията, предаде БТА.

Припомняме, че заради трагедията бяха отменени два крайградски влака - от Мездра до Монтана и от Берковица до Мездра.

Припомняме, че на 27 ноември 2025 г. влак връхлетя върху железопътни работници в югозападен Китай, убивайки 11 души, съобщиха местните железопътни власти след инцидента в провинция Юнан. Машината ударила група работници, които тествали сеизмологично оборудване и били навлезли на железопътната линия. При удара са били ранени двама работници. В изявлението се посочва, че "влакът преминавал нормално през завой вътре в станцията Кунмин Лоянг, когато се случил сблъсъкът със строителни работници, които влезли в зоната на релсите". Причината за инцидента се разследва.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
влак Враца влакова катастрофа
