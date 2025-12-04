Офицер от украинската военна служба смъртоносно намушкан в Лвов

Офицер от западния украински град Лвов е починал в болница след фатално нападение с нож по време на рутинна проверка на документи, съобщи на 4 декември Западното оперативно командване на Украйна. Инцидентът е станал предната вечер, след като офицерът Юрий Бондаренко е поискал да провери документите на нападателя на улица в центъра на града. Според военните - мъжът отказал да представи документите си, действал агресивно и в крайна сметка намушкал Бондаренко в слабините, причинявайки му критично кървене.

Още: Един милион доброволци в украинската армия: Все по-актуална тема в Украйна

Нападателят ударил и колегата на Бондаренко по главата, напръскал други двама с лютив спрей и избягал от мястото на инцидента.

Въпреки усилията на лекарите да го спасят, Бондаренко, който преди това е служил на фронта, е починал от критична загуба на кръв.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

На 4 декември украинската национална полиция обяви, че заподозряният за нападението, 37-годишен жител на Лвов, е бил задържан.

Още: Пропаганда и факти: законите за военна служба в Русия и Украйна

Недоволството от мобилизацията

След обявяването на военно положение и пълна национална мобилизация в началото на мащабната руска инвазия всички физически здрави мъже на възраст от 25 (преди беше 27 г.) до 60 години подлежат на принудителна мобилизация.

Украйна отхвърля като руска пропаганда съобщенията за насилствено хващане на мъже във военна възраст по улиците, но такава практика съществува, тъй като недостигът на хора на бойното поле върви ръка за ръка с по-малкото цивилни мъже, които искат да се запишат доброволци, особено в пехотата, пише Kyiv Independent.

Още: "Имаме огромни проблеми с войниците": Кличко иска намаляване на възрастта за мобилизация в Украйна