Непълнолетен се озова в полицията след протеста в Сливен

04 декември 2025, 14:31 часа 243 прочитания 0 коментара
Непълнолетен младеж от Сливен е бил установен и отведен за разпит след снощния нерегламентиран протест пред сградата на общината. Това съобщи за БТА говорителят на областната полиция Първолета Мандинска.

По думите ѝ, момчето е проявило грубо поведение, отправило е обиди към полицейски служител, отказало е да се легитимира и да изпълни разпореждане.

При опит да му бъдат поставени белезници тълпата го е изтеглила и той е напуснал мястото, след което е бил издирен. С непълнолетния ще бъде проведена беседа и ще се преценят последващите мерки.

Както бе съобщено по-рано, полицията извършва проверки във връзка с хулигански прояви по време на протеста на 3 декември, организиран през социалните мрежи без уведомление към общината. По време на проявата група младежи хвърляха димки, но пострадали и задържани няма.

Спасиана Кирилова
