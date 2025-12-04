Кьовеши откри новия офис на Европрокуратурата у нас, Сарафов не присъства

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши откри новия офис на Европейската прокуратура в София по време на посещението си на 4 декември. Той се намира на бул. "Александър Стамболийски" 45А, където доскоро се намираше централата на ДПС. На събитието присъства министърът на правосъдието Георги Георгиев, който посрещна Кьовеши, но там не бе изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Европейският главен прокурор отказа да отговаря на въпроси на журналисти.

Още: Ерата след Кьовеши: Кандидатите за нов европейски главен прокурор обявиха как ще защитават парите на ЕС

Случаят със Сарафов

Само преди два дни стана ясно, че Борислав Сарафов е оттеглил жалбата си срещу прекратяването на процедурата за избор на обвинител №1. Така производството във Върховния административен съд е прекратено. Преди това Сарафов обжалваше решението на Пленума на Висшия съдебен съвет да спре започнатата процедура за избор на главен прокурор, в която той беше единственият кандидат. Освен това поиска ВАС да сезира Конституционния съд по повод две нови разпоредби в Закона за съдебната власт (ЗСВ), свързани с избора на "тримата големи" в съдебната система - главния прокурор и ръководителите на върховните съдилища.

Снимка: Facebook.com/Георги Валентинов Георгиев

Сега ВАС оставя жалбата без разглеждане и прекратява делото. Определението е окончателно и е изпратено на Конституционния съд.

Според отговор на прокуратурата до "Медиапул" Борислав Сарафов е в отпуск днес - затова не е присъствал на събитието.

Още: Кьовеши идва на посещение в България

Новата сграда на делегираните европейски прокурори

Досега делегираните европейски прокурори в България се помещаваха в сградата на Софийския районен съд и прокуратура на бул. "Ген. Скобелев".

През юли Пленумът на ВСС одобри предложението на правосъдния министър Георги Георгиев делегираните европрокурори да получат достъп до сградата на бул. "Стамболийски". Едновременно с това ВСС се отказа от стопанисването на сградата на ул. "Г.С.Раковски" №134, която дълги години се използваше от СДС и първоначално беше предвидена за европрокурорите. Така те се местят в бившата централа на ДПС - нещо, което Министерски съвет официално прие през лятото.

Още: Официално: Емблематичната централа на ДПС вече е с нови обитатели

Снимка: Facebook.com/Георги Валентинов Георгиев

Визитата на Кьовеши

В сряда Лаура Кьовеши имаше среща с правосъдния министър Георги Георгиев. Двамата обсъдиха сътрудничеството между българските правораздавателни органи и Европейската прокуратура. Също така дискутираха и законодателни промени, които се отнасят до разследването на престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Изразиха "взаимната си признателност за ползотворното сътрудничество", се казва в съобщение на правосъдното министерство.

В България предстои да бъде избран нов прокурор, който да се включи в екипа на Кьовеши. Досегашният представител Теодора Георгиева беше временно отстранена през март след образуване на дисциплинарно производство срещу нея заради евентуални нарушения в рамките на работата ѝ по дело за разширението на газохранилището в Чирен.

Още: Червена лампа от дивана на Петьо Еврото - ще си признае ли Теодора Георгиева за записа?

По-рано тази година изтече запис, сочещ към евентуална намеса на Петьо Петров - Еврото в избора на Георгиева за член на Европейската прокуратура.

Още: "Нещо се е случило": Проверката на европрокуратурата на Теодора Георгиева говори за онзи запис, сочи анализ