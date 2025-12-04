Любопитно:

"Ще отида на другия протест": Говори мъжът, задържан с 31 000 лв. при безредиците в София

04 декември 2025, 08:20 часа 429 прочитания 0 коментара
"Ще отида на другия протест": Говори мъжът, задържан с 31 000 лв. при безредиците в София

На другия протест вече ще отида. И вероятно пак ще съм с пари. Това каза Симеон Петров, който беше задържан по време на безредиците на протеста в понеделник (1 декември) в София с 31 000 лв. В ефира на Нова телевизия той разказа подробно как е задържан и за какво са парите. "Това са имена на улици в София, където имам апартаменти, които отдавам под наем през Airbnb", каза той.

ОЩЕ: Нова версия за задържания с 30 000 лв. мъж на протеста: Подвежда ли СДВР обществеността?

Разказ от първо лице

Петров добави, че показаните от полицията пари били в него и били за ремонти и плащане на битови сметки. Тръгнал да ги внася в банка. "Това не са пари, които са за да плащам на протеста, както се твърди от полицията", категоричен бе той.

Мъжът обясни, че в понеделник бил тръгнал към бул. "Патриарх Евтимий", но пътят бил затворен. Затова оставил колата и тръгнал пеша. "Нямаше ток. На Триъгълника на властта полицаи ме спряха при преминаване. Не съм правил нищо – никаква агресия, никаква провокация", разказа той.

Накарали го да легне на земята, а полицай сложил крак върху него. "Опитах се да му обясня, че само минавам. Още при ареста казах, че нося голяма сума пари. През цялото време полицаят ми викаше да млъкна. В районното изкараха парите, снимаха ги, заедно с личната ми карта. Казах, че това са имена на улици, на които се намират апартаментите. Питаха ме за какво са парите и обясних това, което казвам и сега", сподели Петров.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Задържан е син на известен русенски бизнесмен и друг – с 31 000 лв.: СДВР с актуални данни след протеста

Когато го пускат от ареста след 24 часа разбира какво се говори и за какво се твърди, че са парите, които са били в него.

"В една килия бяхме вкарани 13 човека. Беше ужасно. Не можеше да се диша. Бяхме с нормално облекло, студенти, хора, които работят. Бяхме задържани неправомерно", категоричен беше той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
протест Пари арест протест бюджет 2026
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес