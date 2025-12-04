"Ще отида на другия протест": Говори мъжът, задържан с 31 000 лв. при безредиците в София

На другия протест вече ще отида. И вероятно пак ще съм с пари. Това каза Симеон Петров, който беше задържан по време на безредиците на протеста в понеделник (1 декември) в София с 31 000 лв. В ефира на Нова телевизия той разказа подробно как е задържан и за какво са парите. "Това са имена на улици в София, където имам апартаменти, които отдавам под наем през Airbnb", каза той.

Разказ от първо лице

Петров добави, че показаните от полицията пари били в него и били за ремонти и плащане на битови сметки. Тръгнал да ги внася в банка. "Това не са пари, които са за да плащам на протеста, както се твърди от полицията", категоричен бе той.

Мъжът обясни, че в понеделник бил тръгнал към бул. "Патриарх Евтимий", но пътят бил затворен. Затова оставил колата и тръгнал пеша. "Нямаше ток. На Триъгълника на властта полицаи ме спряха при преминаване. Не съм правил нищо – никаква агресия, никаква провокация", разказа той.

Накарали го да легне на земята, а полицай сложил крак върху него. "Опитах се да му обясня, че само минавам. Още при ареста казах, че нося голяма сума пари. През цялото време полицаят ми викаше да млъкна. В районното изкараха парите, снимаха ги, заедно с личната ми карта. Казах, че това са имена на улици, на които се намират апартаментите. Питаха ме за какво са парите и обясних това, което казвам и сега", сподели Петров.

Когато го пускат от ареста след 24 часа разбира какво се говори и за какво се твърди, че са парите, които са били в него.

"В една килия бяхме вкарани 13 човека. Беше ужасно. Не можеше да се диша. Бяхме с нормално облекло, студенти, хора, които работят. Бяхме задържани неправомерно", категоричен беше той.