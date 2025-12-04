След изтеглянето на Бюджет 2026: Министър Вълчев обясни за увеличението на учителските заплати

Възнагражденията на учителите не трябва да изостават от темповете на растеж на средната работна заплата. Това обяви министърът на образованието Красимир Вълчев по повод оттеглянето на проектобюджета за догодина. Той посочи, че законово определеното увеличение на заплатите на учителите може да се случи, но след 1 януари догодина. "Надявам се, макар и с по-късна дата, ние да имаме едно по-високо увеличение, отколкото е средното", поясни той.

И добави, че всичко това зависи от приемането на бюджета, от това как ще се разберат със социалните партньори и напомни, че 2025 г. бюджетът беше приет малко по-късно. "Ние се разбрахме тогава със синдикатите, директорските организации, увеличението да бъде с малко по-висок процент от 1 март. Това беше увеличението тази година, така че предстои този разговор със синдикатите. Имаме време, имаме 480 млн. лв., които са за увеличение на възнагражденията", подчерта Вълчев.

"Оттеглянето на проектбюджета за 2026 година ще повлияе само на капиталовите разходи в сектора на образованието", каза още министърът пред БНР.

"Точно там ще бъде ограничен бюджетът. Ние изпълняваме старите програми за изграждане на физкултурни салони и спортни площадки, изграждане и ремонт за строеж, пристрояване на училища и детски градини, но нямаме възможност за допълнителни програми. От друга страна пък на мен, разбира се, като министър ми се иска да има колкото се може повече неща, повече инвестиционни програми", поясни той.