Искат постоянен арест за петима, задържани на протеста

04 декември 2025, 11:26 часа 302 прочитания 0 коментара
Искания за постоянен арест спрямо 5 лица за хулигански действия на протеста на 1 декември е внесла Софийската районна прокуратура в съда. СРП наблюдава 16 досъдебни производства, а към наказателна отговорност са привлечени 14 лица. Те са обвинени за извършени действия, грубо нарушаващи обществения ред. Обвиняемите са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни по вид предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР.

Деянията на част от обвиняемите се отличават с изключителни цинизъм и дързост - осъществени са на публично място в присъствието на много граждани при демонстрация на безнаказаност.

Мерките на задържаните

След запознаване с материалите по досъдебните производства наблюдаващи прокурори внесоха искания за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите Ж.Ж., К.Й., Л.Т., М.И. и Н.А. Исканията за определяне на най-тежката мярка за неотклонение са на база събраните доказателства - свидетелски показания и видео записи, които са заснели деянията на обвиняемите. При претърсвания у част от обвиняемите са открити и пиротехнически изделия. Всичките обвиняеми, за които е поискана най-тежката мярка за неотклонение, са с предходни криминални регистрации. Ж.Ж. и К.Й. са осъждани, а М.И. и Л.Т. са с висящи досъдебни производства.

След преценка на събраните до момента доказателства по досъдебните производства и като са взети предвид добри характеристични данни, прокурори при Софийска районна прокуратура са наложили на обвиняемите И.С., М.Б. и Д.М. мярка за неотклонение „гаранция в пари“, а на Й.Дж. и Б.Б. - подписка.

Разследванията по досъдебните производства продължават.

Припомняме, че на протеста в понеделник вечерта се стигна до ескалация на напрежението. Директорът на СДВР съобщи, че има над 70 задържани.

Виолета Иванова
