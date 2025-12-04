Десетки хиляди без ток и парно в Украйна: Официални данни

След руските въздушни атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, десетки хиляди хора остават без ток, като над 40 000 домакинства в Херсон са без отопление. Това става ясно от информация от украинското енергийно министерство.

"В резултат на атаките срещу енергийната инфраструктура, към тази сутрин над 60 000 клиенти в Донецка област, над 51 000 в Одеска област и 1600 клиенти в Днепропетровска област са останали без ток. Аварийните възстановителни работи продължават и енергетиците работят непрекъснато, за да възстановят тока възможно най-бързо", се казва в изявлението.

Поради многократните руски въздушни атаки, Херсонската топлоелектрическа централа (ТЕЦ) е спряла дейността си за няколко дни, каза Александър Прокудин, ръководител на Херсонското регионално бюро за борба с корупцията. Съоръжението, което беше ударено от "дронове, артилерия и други оръжия", е претърпяло значителни щети: помещенията и оборудването на централата са повредени, подчерта той.

Още: Руски крилати ракети и "Кинжал" по Киев, в Крим гори летище Саки, Таганрог и Афипската рафинерия - също (ВИДЕО)

Според Прокудин, работата на ТЕЦ-а е била преустановена, оставяйки 470 сгради – повече от 40 500 клиенти – без отопление.

Стратегията на режима на руския диктатор Владимир Путин да оставя без ток и отопление големи части в Украйна е отдавна известна - той се надява, че така ще пречупи духа на украинското общество и то ще принуди управляващите да се съгласят на капитулация.

Още: "Решиха да ни убият със студ": Чернигов остана почти без мощности за ток (ВИДЕО)