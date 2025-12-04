Манчестър Юнайтед вади 28 милиона евро за 18-годишен грък

Манчестър Юнайтед е отправил оферта от 28 милиона евро за 18-годишния футболист на Олимпиакос Христос Музакитис, но предложението е под очакванията на гръцкия клуб и отваря вратите за потенциалните конкуренти за подписа на централния полузащитник в лицето на Реал Мадрид, Арсенал и Брайтън.

Христос Музакитис е собственост на Олимпиакос

Man Utd have submitted bid to sign Greek wonderkid Christos Mouzakitis https://t.co/6DqSGJABEE pic.twitter.com/4s4em4Ep4i — Man Utd News (@themanutdnews) December 4, 2025

Музакитис съчетава хладнокръвност при владението на топката с атлетизъм и показва изненадваща интелигентност в защита, които са забележителни качества, като се има предвид, че е започнал футболния си път като вратар.

Според Sport Time, Манчестър Юнайтед следи изявите на талантливия гръцки футболист вече повече от година, а клубните скаути да забелязали потенциала му, откакто той започна да се появява в мачовете от елитната дивизия на родината си.

Въпреки че интересът към Христос Музакитис е огромен, Олимпиакос не бърза да продава играча. Гръцкият шампион настоява за сума близка до 40 милиона евро и не смята да води преговори, освен ако офертата не надхвърли 30 милиона евро.

Стойността на Музакитис вероятно ще продължава да расте, подкрепена от седемте му мача за гръцкия национален отбор и силното му представяне за Олимпиакос този сезон, след като до момента записа две асистенции в 10 мача.

