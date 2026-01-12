Войната в Украйна:

Катастрофа на столичен булевард: Кола е обърната по таван

12 януари 2026, 22:22 часа 374 прочитания 0 коментара
Катастрофа между два автомобила е станала на столичния булевард "Александър Малинов". На място има линейка и полиция. Кола е по таван. Сигнал за инцидента е подаден до пожарната в 20.55 часа, предаде NOVA.

На място е изпратен екип на ПБЗН, участниците в катастрофата обаче вече били напуснали автомобилите. Двама от тях са с леки наранявания. Има минимални затруднения в двужението.

