Показаха иранската ракета, паднала на по-малко от 1000 километра от България (ВИДЕО)

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов обяви, че тази сутрин са били изстреляни балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция. Официално съобщение от Анкара говори за една ракета и за паднала отломка от прехващач в район на около хиляда километра от България. Вече се появи и видео, което показва ракетата.

Междувременно стана ясно, че турският външен министър Хакан Фидан е провел днес телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи. Фидан е изразил реакцията на Турция по повод балистичния боеприпас, засечен да се насочва към турското въздушно пространство след изстрелване от Иран, който впоследствие е бил неутрализиран, и е заявил, че трябва да се избягват всякакви действия, които биха могли да доведат до разширяване на конфликта.

Ракетата

От турското военно министерство уточниха, че днес, 4 март, балистично оръжие, изстреляно от Иран и установено се насочва към турското въздушно пространство след пресичане на иракско и сирийско въздушно пространство. От Турция обаче са успели да го неутрализират навреме от въздушни и противоракетни отбранителни елементи на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие. Имало е паднал фрагмент от ракета на турска територия. А De Re Militari съобщи, че иранска балистична ракета е била пресечена от турските сили още в Камишли, град в Североизточна Сирия, разположен в близост до границата с Турция. Местните медии Shafaq и North Press Agency потвърждават информацията. Още: Докъде могат да стигнат иранските балистични ракети: България също е в обсега им (КАРТА)

Missile debris that fell in Hatay was removed by the Turkish gendarmerie. https://t.co/yTwx1TXwTJ pic.twitter.com/5wv4yG7IVe — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

"Установено е, че отломка от ракета, паднала в района Дьортьол на провинция Хатай, принадлежи към ракетите за противовъздушна отбрана, които прехванаха въпросната заплаха след като беше унищожена във въздуха. При инцидента няма ранени или жертви. Нашата воля и капацитет да осигурим сигурността на страната и гражданите ни са на най-високо ниво. Докато Турция е на страната на регионалната стабилност и мир, тя успява да гарантира сигурността на своите земи и граждани, независимо от кого и откъде идват", пишат от военното министерство на Турция.