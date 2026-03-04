Официално отТурция: Иранска балистична ракета е прихваната от ПВО на НАТО, няма ударена американска база

Турското министерство на националната отбрана обяви, че балистична ракета, изстреляна от Иран към турското въздушно пространство, е била прихваната от части на противовъздушната отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие. Отломките, открити в Хатай/Дьортьол, принадлежат на ракетата-прехващач, пише министър Бурханетин Дюран. Няма данни за жертви.

İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden hava sahamıza yönelen bir füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma… https://t.co/FxFPUzoWnX — Burhanettin Duran (@burhanduran) March 4, 2026

От своя страна Центърът за борба с дезинформацията към Дирекцията по комуникации на Президентството на Турция oтрече да е имало атаки по нейни бази от Близкия изток. "Публикации, които се опитват да представят Турция като страна в регионални конфликти, представляват явен акт на дезинформация. Твърденията, разпространявани в някои профили в социалните мрежи, че американска военна база, разположена у нас, е била ударена, също не отговарят на истината", съобщават от звеното, което наблюдава и противодейства на невярна информация чрез проверки на факти и публични разяснения.

От Центъра за борба с дезинформацията са категорични: в Турция няма военни бази, които да принадлежат на която и да е чужда държава. "Въздушното пространство, сухопътната територия, морските юрисдикционни зони и военните обекти на Република Турция са изцяло под нейния суверенитет и контрол. Срещу страната ни не е извършвано нападение", пише в становището.

"Отбранителната система на Турция, във всички свои компоненти, функционира напълно и развитието на събитията се следи в реално време от компетентните институции. Призоваваме обществеността да не се доверява на неоснователни твърдения и да се съобразява единствено с официалните изявления", завършва опровержението.

Българска реакция

Припомняме, че по-рано в сряда военният министър Атанас Запранов каза: "Изстреляните балистични ракети от територията на Иран към Турция, която е натовска държава, както и провокацията с изстреляните ракети от Иран към Кипър, променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за страната". Спешно във военното ведомство се извърши и нов анализ на рисковете и заплахите, на променените условия на конфликта, който "вече излиза извън рамките на конфликт между три държави, засяга арабските страни, а вече има провокативни действия срещу натовска и европейска държава", каза още Запрянов.

Той е предложил на премиера да се проведе и спешен Съвет по сигурността на база на новия анализ и да се сезират съответните държавни органи, включително и Народното събрание.