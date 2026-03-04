Защо ви боли гърба след шофиране?

След дълго пътуване много шофьори се оплакват от болки в гърба. Експертите от Auto Mail разкриват как да премахнете дискомфорта и да забравите за този проблем веднъж завинаги.

Защо ме боли гърбът?

Може да има няколко причини. Първата и най-очевидна е болестта на мускулно-скелетната система. В този случай само лекари, специални корсети и медицински масаж могат да помогнат.

Втората причина (най-честата) е грешната позиция за шофиране. Забелязали ли сте, че много хора седят зад волана и се отпускат по навик? Такава позиция е вредна за всички – както за безопасността, така и за гърба.

Позицията на шофьора трябва да е правилна – както се преподава в курса

Затова си спомняме уроците в шофьорската школа – гърбът е прав, краката са леко наклонени, не достигаме до волана. Тази позиция е най-оптимална за човешкото тяло, което означава, че дори след дълго пътуване гърбът няма да боли и да не боли.

Третата причина са неудобните седалки. Да, да, случва се. Седалките във всеки автомобил са направени според собствените си "модели" и не винаги са успешни. Преди да купите нов автомобил, трябва да обърнете внимание не само на техническите характеристики, дизайна и оборудването, но и на ергономията. Вашият комфорт и безопасност зависят пряко от това.

Как да се отървем от болки в гърба

По време на дълго пътуване се препоръчва да правите малки спирки, за да раздвижите краката си и да си дадете почивка. Не отделяйте пет до десет минути за кратки спирки, за които гърбът ви ще ви благодари само за това. По време на спиранията си струва да направите няколко упражнения за декомпресия. Просто казано, разтягайте се правилно.

В най-трудните случаи ортопедичните автомобилни столове ще помогнат. Те не са евтини, освен това ще трябва да платите за преинсталирането на стандартния стол. Въпреки това, такива разходи ще се отплатят с времето.

Ако колата има масажна функция, не забравяйте да я използвате. Дори малка загрявка ще помогне да се избегнат болки в гърба.

Ако ви притеснява болка в гърба, която не изчезва дори след болкоуспокояващи, трябва незабавно да се консултирате с лекар. Самолечението в този случай е опасно. Хората се обръщат към роднини, за да оправят прешлените си, всичко завършва ужасно, по правило. Затова усещаш ли болка в гърба? Не чакай, отиди на лекар.

Разбира се, по-добре е да се работи по превенцията. За да го направите, трябва да си създадете специален график за загрявки. По-възрастните шофьори са по-добре да излизат от колата на всеки половин час. За по-младите – веднъж на всеки 1,5-2 часа. Е, помнете и за задължителната гимнастика два пъти на ден. Това не са сложни упражнения, а лек комплекс от упражнения за 10 минути. Освен това можеш да добавите плуване два пъти седмично.