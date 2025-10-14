Кола гори на пътя за Пазарджик (СНИМКИ)

Кола се е запалила на пътя за Пазарджик, съобщи читател на Actualno.com. Не е ясно как се е стигнало до инцидента и дали има пострадали. От снимките не става ясно дали на мястото на пожара няма полиция или пожарна или екип на Спешна помощ. Движението не е спряно.

Снимки: Александър Македонски

Друг пътен инцидент

Инцидент между лек автомобил и микробус затвори път II-19 Симитли – Банско в района на Симитли, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Благоевград. По първоначална информация жена от лекия автомобил е транспортирана за медицински преглед поради оплаквания за болки в крака, допълниха от полицията.

Инцидентът е станал към 12:00 часа днес, като пътят продължава да е затворен за движение. Вследствие на инцидента се образуваха колони от автомобили и в двете посоки.