Краят на една ера: Глобални музикални канали спират излъчването си

Още през октомври бе обявено, че MTV Music, MTV Hits и музикалните му предавания от 80-те и 90-те години ще бъдат закрити във Великобритания и други европейски страни през следващите месеци. MTV даде старт на нова ера в музиката и поп културата през 1981 г., когато за първи път излезе в ефир, като символично излъчи „Video Killed the Radio Star“ като своя дебютен музикален клип.

Снимка: MTV/Facebook

Повече от четири десетилетия по-късно каналът, който сега е собственост на американския медиен гигант Paramount Skydance, ще прекрати международното си музикално излъчване до края на годината, тъй като се бори да се конкурира с онлайн стрийминг и социалните медии.

MTV срещу новата дигитална реалност

MTV Music, MTV Hits и музикалните му предавания от 80-те и 90-те години ще бъдат закрити във Великобритания и други европейски страни през следващите месеци, потвърдиха източници от Paramount пред АФП.

Според различни медийни доклади, тези музикални канали ще преустановят излъчването си в края на годината във Франция, Германия, Полша, Австралия и Бразилия.

Това бе обявено за „края на една ера“ от разочаровани фенове и бивши MTV видео джокеи – обичаните музикални водещи, известни като VJ, които се появяваха на милиони екрани в разцвета на популярността на мрежата.

Въпреки това, условията, които направиха MTV „революционна“, просто „вече не съществуват“, заяви Кърсти Феърклоу, професор по екранни изследвания в Манчестър Метрополитън Университет.

Снимка: MTV/Facebook

Възходът на цифровите стрийминг платформи като YouTube и TikTok „напълно преобрази начина, по който взаимодействаме с музиката и изображенията“, заяви изследователят на популярната култура.

Зрителите или слушателите вече очакват „непосредственост“ и „интерактивност“, които не могат да им предостави гледането на музикални клипове пред телевизора, добави тя.

Джеймс Хайман, който режисираше и продуцираше танцовите музикални предавания на MTV Europe през 90-те години, е съгласен, че мрежата процъфтяваше, преди интернет да стане повсеместен.

„Беше толкова вълнуващо, защото това беше основно всичко, което хората имаха“, каза Хайман.

