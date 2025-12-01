Посочиха най-сексапилния член на британското семейство: Никой не е чувал името му

Британското кралско семейство е достатъчно голямо, но безспорно принцеса Кейт Мидълтън е сред най-харесваните и одобрявани представители на фамилията. Не тя обаче е посочена като най-сексапилeн член, а този, който получава "престижната титла", накара мнозина да проверят името в Google, за да разберат кой е той. Александър Огилви тихо се превърна в един от най-желаните членове на кралското семейство вър Великобритания. Като внук на принцеса Александра и 60-и в реда за наследяване на трона, той бавно започва да се появява в публичното пространство.

Александър Огилви с баща си Джеймс Огилви, снимка: Flora Vesterberg née Ogilvy/Instagram

29-годишният Огилви гледа не е често под светлините на прожекторите, докато гради кариера в армията и частния сектор, след като наскоро се дипломира в Кралската военна академия в Сандхърст и е назначен в полка "Блус и Роялс" на Кралската кавалерия. Дисциплинираното му поведение по време на парада по случай завършването му спечели вниманието както на кралските наблюдатели, така и на медиите, като в същото време той успява да балансира кралските си задължения с академичните си постижения.

"Най-сексапилният член на кралското семейство, за когото никога не сте чували", съобщи редакторът на "Daily Mail" Ричард Идън, показвайки нарастващия интерес към бившия председател на ученическия съвет в Merchiston Castle School, където той постигна най-високи оценки, преди да си вземе година почивка в Австралия.

По-късно Огилви получи двойна специалност по компютърни науки и икономика от Браунския университет и приложи знанията си в компания за цифрова идентификация в Ню Йорк, преминавайки в модерната ера – което може да го направи привлекателен за плановете на принц Уилям.

Александър Огилви със сестра си Флора Вестерберг и нейния съпруг, снимка: Flora Vesterberg née Ogilvy/Instagram

Огилви не привлича много вниманието на обществеността и поддържа Instagram профила си частен, въпреки че сестра му Флора Вестерберг често публикува важни събития от семейния живот, включително поздравления за рождени дни – оттам научаваме, че на 12 ноември Флора е отпразнувала 29-ия си рожден ден.

Александър има и закачлива страна. В негово интервю, помолен да се опише, той саркастично отговаря, че е "измамник, несигурен мъж", а след това добавя, че като хоби му харесва да имитира британски акцент, продължавайки със саркастичния тон.

Баба му, принцеса Александра, продължава да оказва значително влияние, тъй като е била шаферка на сватбата на кралица Елизабет с принц Филип през 1947 г. и поддържа близки отношения с Александър, като присъства на важни семейни събития заедно с него. В това отношение публичните изяви на Александър Огилви са редки, но той стана известен, когато видеоклипове с него на погребението на кралица Елизабет станаха вирусни в TikTok, тъй като тези моменти подчертават нарастващия интерес към ергена.

Александър Огилви е излизал с внучката на Робърт Ф. Кенеди

Александър Огилви на сватбата на сестра си Флора, снимка: Flora Vesterberg née Ogilvy/Instagram

Александър е излизал с Михаела Кенеди-Куомо, която е внучка на Робърт Ф. Кенеди и дъщеря на бившия кмет на Ню Йорк Андрю Куомо, който загуби изборите през 2025 г. от Зохран Мамдани. Двамата се запознаха, докато учеха в Браунския университет, и бяха забелязани на събитие на Фондацията за човешки права на Кенеди през 2017 г. Връзката им продължи около година, преди членът на кралското семейство и племенницата на настоящия министър на здравеопазването и социалните услуги, Робърт Ф. Кенеди-младши, да се разделят.

След това Александър беше свързван с обществената фигура Изабела Шарлота Попиус, но въпреки предишните си високопрофилни връзки, в момента той е необвързан, което дава повод за спекулации относно статута му на един от най-желаните ергени, пише "Marca".