КОНПИ губи и на втора инстанция делото за бившия шеф на фонда за лечение на деца

01 септември 2025, 07:20 часа 233 прочитания 0 коментара
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) губи и на втора инстанция делото за конфискация, водено срещу Павел Александров, който оглавяваше фонда за лечение на деца. Апелативните магистрати изцяло споделят изводите на Окръжния съд в Ловеч, където делото за общо 147 090 лв. се водеше от 2021 г. При този изход на спора КОНПИ е осъдена да плати на Александров и съпругата му 8870 лв. за разноски, сторени втората инстанция.

Отхвърлено е възражението на комисията, че сумата е прекомерна, тъй като делото е с фактическата и правна сложност. Освен това комисията трябва да плати и 2941,81 лв. държавна такса на съда. След като загуби на първа инстанция в края на 2024 г. комисията беше осъдена да плати на Александров и съпругата му 9273 лв. за съдебни разноски, както и още 5883 лв. за държавна такса, пише в. "Сега".

Втори съд поряза КОНПИ

Комисията искаше да отнеме от Александров и съпругата му 1/2 идеална част от поземлен имот в Ловешко заедно със сградата, построена в него, четири часовника, сред които един Rolex за 6000 лв. (подарен от децата му за рождения му ден), и още три за съответно 300 лв., 135 лв. и 55 лв. иззети през 2016 г. от спецпрокуратурата, парични средства в общ размер на 32 014 лв., иззети от жилището на Александров преди 8 години.

КПКОНПИ внесе иска срещу Александров, докато се оглавяваше от Сотир Цацаров. Тогава беше съобщено, че "Александров е обвинен от прокуратурата в това, че през 2015 г. като директор на Център "Фонд за лечение на деца", е сключил договор с фирма, без да проведе обществена поръчка, като от тези му действия биха могли да настъпят немаловажни вредни последици". Разследването, както и много други, започна шумно, докато Цацаров беше главен прокурор - през април 2016 г. с ареста на Александров. Тогава прокуратурата обяви, че работи срещу организирана престъпна група за корупционни престъпления. Прокуратурата няколко пъти катастрофира при опита си да внесе делото в съда. Но фондът за лечение на деца беше унищожен.

Искът срещу Александров се поддържа и по времето на приемника на Цацаров - Антон Славчев, който макар и да не е избиран на поста, оглавява едновременно и КОНПИ и Комисията за противодействие на корупцията. Славчев не е сред кандидатите за председател на КОНПИ в процедурата, която се развива в момента, но има подозрения, че има апетити за ръководния пост в КОНПИ, макар и да спечели конкурс за ключовата Софийска градска прокуратура.

Темата с разследването срещу Александров и колегите му стана актуална след скандалните разкрития за дарителската платформа HelpKarma и обясненията на редица експерти, че платформата е станала възможна заради вакуума, останал след закриването на фонда и прехвърлянето на дейността му на здравната каса.

Съдът в Ловеч прие, че комисията не е успяла да докаже, че има значително разминаване между приходите и разходите на семейството. Затова и искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

Решението на апелативните съдии не е окончателно и КОНПИ има право да го обжалва пред върховния съд (ВКС) и да продължи да харчи парите на данъкоплатците.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Павел Александров Фонд за лечение на деца КОНПИ
