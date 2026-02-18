Краят на света може да настъпи по-рано: Ново изследване потвърждава пророческото предсказание на Стивън Хокинг

Изключителното разширяване на Вселената, отвъд човешкото разбиране, винаги е затруднявало предвиждането на нейния край. Това прави заключенията на Стивън Хокинг още по-пророчески. Учените отдавна се чудят какво ще се случи, след като разширяването спре: дали ще се свие, дали всичко ще бъде погълнато от гигантска черна дупка, или може би слънчево изригване ще причини края на всичко.

Отговорът на тези въпроси е намерен благодарение на стара теория от Хокинг, един от най-влиятелните физици на своето време, пише The Pulse.

Възможни сценарии за края на Вселената

Сред възможните сценарии за края на Вселената е версията, че черна дупка ще погълне всичко. Но не по начина, по който си представят феновете на научната фантастика. Вселената е пълна с тези космически поглъщатели, които унищожават всичко по пътя си: от звезди до планети и комети, дори светлината не може да избегне гравитацията им. Ще са необходими милиарди години, за да погълнат цялата Вселена - ако разширяването внезапно спре.

Краят на Вселената би довел не само до изчезването на цялата материя, но и до изчезването на самата концепция за време. Ако черна дупка стане последният обект в необятния космос (и учените не знаят какво се случва вътре в нея), тогава няма да има време в обичайния ни смисъл. От друга страна, има толкова много галактики, че НАСА дори не може да преброи точния им брой, а само да излага теории. Значи абсолютно всичко ще бъде погълнато? Хокинг смяташе, че не.

Учените отдавна смятат, че Вселената може да съществува почти вечно - приблизително толкова дълго, колкото единица, последвана от 1100 нули. Но ново изследване от университета Радбауд в Холандия предполага, че часовникът може да спре много по-рано. Екип, ръководен от физика Майкъл Вондрак и математика Валтер ван Суйлек, е развил идея, предложена за първи път от Стивън Хокинг. Той вярвал, че черните дупки не растат безкрайно, както предполага теорията на Айнщайн, а постепенно губят енергия и в крайна сметка изчезват.

Използвайки този подход, изследователите изчислили, че Вселената може да просъществува „само“ 10 на 78-ма степен години – единица, последвана от 78 нули. Все още неразбираемо дълго време, но много по-кратко, отколкото се смяташе преди. За да проверят изчисленията си, учените разгледали колко време би отнело на най-упоритите звезди във Вселената да колапсират. Това им дало горна граница на количеството материя, което може да съществува.

Предсказанието на Хокинг

Земята няма да издържи никъде близо до това време. Хокинг веднъж предупреди, че човечеството може да изчерпи ресурсите на планетата само за няколкостотин години, превръщайки я в огнена топка много преди звездите да угаснат. В по-голям мащаб има друга мистерия. Някои учени смятат, че тъмната енергия – силата, която разкъсва Вселената, може би отслабва. Ако е така, тогава вместо да се разширява безкрайно, Вселената може един ден отново да се срине.

На всеки няколко милиона години Земята преживява катастрофално събитие, което унищожава съществуващите видове и създава нови екосистеми. Homo sapiens се е появил от едно такова събитие само преди 300 000 години – малка част от 4,5-те милиарда години съществуване на планетата. Но човечеството може би все още има време да се разшири отвъд Слънчевата система.

Според изчисления на известния физик и математик Исак Нютон, направени през 1704 г., краят на света може да настъпи през 2060 г. Той е записал заключенията си на лист хартия заедно с математически изчисления.

