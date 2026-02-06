За 30 евро на монети: 17-годишен е обвинен за грабеж

Любопитно:

06 февруари 2026, 10:43 часа 305 прочитания 0 коментара
Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 17-годишен младеж за извършен грабеж. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства сочат на 30.01.2026 г. около 18.45 часа пред казино в София, обвиняемият В.Д. е отнел чужда парична сума в размер на 30 евро на монети от владението на мъж. В.Д. е използвал за това сила – бръкнал в джоба на якето на мъжа и извадил монетите, след което започнал да го удря с юмруци в главата. Обвиняемият е заплашил пострадалия, като му казал: „Аз знам, че имаш пари и ако не ми дадеш, ще те пребия“.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.  

С постановление на наблюдаващ прокурор В.Д. е задържан за сок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Грабеж обвинение прокуратура задържане под стража
