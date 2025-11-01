Любов, омраза и смърт: Тормозът над Стилияна завърши с убийство в собствения ѝ магазин

Жестоко убийство, последвано от самоубийство, потресе столицата в нощта срещу 1 ноември. 45-годишна жена, собственичка на денонощен магазин, беше застреляна в търговския си обект на улица "Цар Симеон".Часове по-късно предполагаемият извършител, нейният 55-годишен съпруг, с когото били в процес на раздяла, беше открит мъртъв в автомобил на близката улица "Пиротска".

Хронология на трагедията

Сигналът за стрелбата в магазина е подаден в 22:59 ч. в петък вечер. На място незабавно са изпратени полицейски екипи и линейка, която е пристигнала за 8 минути. Медиците обаче само са констатирали смъртта на жената, идентифицирана като Стилияна.Тя е била простреляна няколко пъти, включително и в главата.

Веднага е започнало мащабно издирване на извършителя. Криминалистите бързо насочват разследването към съпруга на жертвата, с когото тя е живеела на семейни начала доскоро.

В събота следобед тялото на 55-годишния мъж е намерено в автомобил на улица "Пиротска", на метри от мястото на престъплението. Основната версия, по която работят разследващите, е, че той се е самоубил веднага след убийството.

История на насилие и конфликти

Според познати на двойката, отношенията им били белязани от напрежение и конфликти.Преди време, по време на друга тяхна раздяла, колата на Стилияна е била подпалена, като и тогава съмненията са паднали върху съпруга ѝ.

Жената е била собственик на магазина от 2021 г. и често сама е давала нощни смени.Обикновено обектът затварял около 20-21 часа, но във фаталната нощ тя е останала до по-късно.

Последиците

Стилияна е била майка на три деца, едното от които малолетно. Трагедията оставя три деца сираци и за пореден път повдига болезнения въпрос за домашното насилие и неговите фатални последици.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура. Разследващите продължават да събират доказателства за изясняване на всички обстоятелства около кървавата драма.

