Убийство в центъра на София, издирват извършителя

01 ноември 2025, 09:12 часа 950 прочитания 0 коментара
Собственичка на магазин е била убита тази нощ в центъра на София. Престъплението е станало в търговския обект на ул. "Цар Симеон", в близост до пресечката с ул. "Инж. Иван Иванов". Извършителят е избягал и още се издирва. Криминалистите цяла нощ събират улики от местопрестъплението, пише "24 часа".

ОЩЕ: Доживотен затвор за убиеца на брокерката Теодора Бахлова и строителен работник

Какво се знае?

Убитата жена притежавала магазина, но понякога давала и нощни смени в него. В малките часове на нощта пристигнал мъж, с когото тя в миналото имала отношения. Последвал конфликт, а той извадил пистолет и я застрелял. Оборотът не е откраднат.

След убийството мъжът е избягал. В момента се укрива.

Припомняме, че преди дни началникът на НАП в Бургас Кирил Пологов беше открит мъртъв с огнестрелна рана в областта на главата. Тялото е открито на черен път между поморийските села Медово и Бата. По първоначални данни става дума за самоубийство вследствие на тежко онкологично заболяване, с което данъчният шеф се е борил през последните месеци. ОЩЕ: С огнестрелна рана: Шефът на НАП в Бургас е открит мъртъв

Виолета Иванова
