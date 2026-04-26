Мандра поставила фалшив срок на годност на тонове айрян и кисело мляко

Нагло нарушение са регистрирали контролните органи от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Става въпрос за мандра, лъгала за срока на годност на своите продукти.

По разпореждане на БАБХ ще бъдат унищожени над 2 тона кисело мляко и йогурт и повече от 4200 литра айрян от мандра в силистренско село, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

В хладилна камера са намерени кисело мляко и йогурт без идентификационна маркировка, която удостоверява партида и срок на годност. Открити са също кофички кисело мляко с общо тегло 750 кг и близо 17 000 шишета айрян с маркирани бъдещи дати на производство и съответно манипулиран срок на трайност.

Източник: iStock

Проверката е извършена преди 2 дни - на 24 април, а като дата на производство на айряна е отбелязана датата 25 април. Според датата върху капачките на киселото мляко то пък е произведено на 3 май тази година.

Нарушенията в мандрата в Силистренско са установени от инспектори от Добрич.

БАБХ продължава да прилага принципа на т.нар. кръстосани проверки, при които служители от една област работят в друга област на страната. По този начин се избягват местните зависимости и опитите за натиск върху контролните органи.

