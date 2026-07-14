Вучич дава акъл на Европа: Брюксел трябва да приеме страните от Западните Балкани заедно

Сръбският президент Александър Вучич заяви в интервю за Financial Times, че Брюксел трябва да се откаже от все по-основания на заслугите подход към разширяването, в който Черна гора и Албания са водещи кандидати, и вместо това да приеме Западните Балкани заедно, предаде македонската медия "Фокус". „Какво искате да изградите? По-силни граници между всички? Ако всички вървим заедно, няма да има граници между Прищина, Белград и всички останали“, каза Вучич.

Вучич говори за обединение на региона

Президентът на Сърбия заяви, че се надява на важен ход за присъединяване на целия регион към ЕС. „Имаме нужда регионът да бъде обединен. За да не се превърне в нова зона на конфликт между хората, влизащи в ЕС, и другите, които са далеч от него“, каза Вучич. ОЩЕ: "Няма нужда да се изнервяме": Вучич след като България и още седем държави блокираха Сърбия за ЕС

Още яснота за изборите в Сърбия

Позовавайки се на настоящата политическа ситуация в Сърбия, Вучич заяви, че предсрочните парламентарни избори ще се проведат тази година до началото на декември. „Най-вероятно първо ще имаме парламентарни избори, а след това президентски. Парламентарните избори ще се проведат до началото на декември. Няма място за различни решения“, каза Вучич. ОЩЕ: Вучич изгражда доверие с ОССЕ: Вълнува се от мира в региона