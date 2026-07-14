Летният хип-хоп оазис "Beach, Please!": Как премина фестивалът в Румъния? (СНИМКИ)

На 8-ми юли един от най-големите музикални фестивали отвори вратите си в Румъния. За тези пет дни се установи, че "Beach, Please!" не е просто събитие, а преживяване. Около половин милион души от цял свят посетиха петото провеждане на серията от концерти. Организаторите са успели да преобразят мястото на събитието - Село Костинещи - в оазис на красиви мелодии и ритми, приятното изживяване и танци.

Три високи сцени царуваха в комплекса, оборудвани с екрани и светлинна техника. Акомпанираха ги малки сцени, пръснати измежду различните атракции, магазини, спортни съоръжения, кътчета за отдих и места за хранене. Размерът на курорта е труден за осмисляне при първа обиколка, но организаторите са създали апликация с интерактивна карта, улесняваща придвижването в стихията от цветове, звуци и картини.

Ден 0

Фотограф: Ясен Иванов

Първият ден на фестивала представляваше омаж към румънската рап и трап сцена. Основният екшън се състоя на сцената, наречена “Essence”. В откриващия спектакъл участваха едни от най-популярните представители на румънския трап и хип-хоп жанр като Vanilla, Lazy Ed, Killa Fonic, Satra Benz, Albert NBN, Petre Stefan и Rava & Friends. Специално участие направи и диджеят на известния американски рапър 6ix9ine - DJ Nano.

Ден 1

Фотограф: Ясен Иванов

Започна с Vanilla и американеца Apollored1. Видимо беше струпването на фенове от България, окачващи звездата на вечерта Playboi Carti.

Страхотна еуфория настъпи след като изпълнителят Alex Velea изпя летния си хит “Minim doi”, акомпаниран от танцовия си състав. След представлението на румънеца обаче, лош късмет сполетя организаторите, тъй като климатичните условия придобиха дъждовен характер.

Фотограф: Ясен Иванов

Американецът Xaviersobased и английската легенда на chill drill жанра Nemzz доказаха, че са по-силни стихии от ураганния дъжд и вятър, които нападнаха главната сцена. Публиката, по-сплотена от всякога, остана докрай и за двете представления, окуражавайки изпълнителите с припяване и бурни аплодисменти.

Фотограф: Ясен Иванов

Нова вълна от лош късмет заля събитието след като основното представление - това на Playboi Carti беше отложено за друг ден без ясна информация кога ще се състои. Около сто и тридесет хиляди души напуснаха портите на Nibiru Festival City, разочаровани и с мокри обувки.

Ден 2

Фотограф: Ясен Иванов

Ден трети на фестивала за разлика от предишния стана рекорден по няколко параграфа. Организаторите бързо поеха отговорност за злополучията и реимбурсираха или компенсираха разочарованите фенове. Сто тридесет и четири хиляди посетители напълниха комплекса, след като стана ясно, че изпълнението на Carti ще се състои в четири сутринта, директно след участието му в Париж. Това число остава рекордното за петте дни провеждане. DJ Nano, Jeleel, Rich Amiri и румънеца Puya откриха със своите изпълнения главната сцена.

След тях излезе Ski Mask The Slump God, чието представление беше заредено с емоция. Рапърът изказа съжаленията си за загубата на своите приятели Juice WRLD и XXXTENTACION. Изпълнението се превърна в едно от най-емоционалните за фестивала.

Фотограф: Ясен Иванов

Дойде времето на хедлайнъра за деня Yeat, който вдигна наблюдателите на крака. Неговото изпълнение се проведе на няколко платформи с пиротехника и стана причина за шега, че след концерта е регистрирано малко земетресение. Рапърът изпълни хитовете си, но и направи ексклузивно изпълнение на неиздадения си все още трак “Martian”.

Фотограф: Ясен Иванов

След изпълнението станахме свидетели на нов рекорд. В очакването си, феновете направиха полета на Playboi Carti най-следения в света. В 4:40 чакането на публиката се отплати, когато изпълнителят взриви сцената с антуража си. Фенове и изпълнител посрещнаха изгрева и сложиха край на един незабравим ден.

Ден 3

Фотограф: Ясен Иванов

Главната сцена беше взривена от световноизвестни артисти като певицата Inna, членът на триото Migos - Quavo, Sheck Wes и Future. Песни, които продължават да карат целия свят да танцува бяха изпълнени на живо пред многохилядната аудитория. Сред тях “Amazing”, “Walk it Talk it”, “Mo Bamba”, “Mask off” и “Like that”.

Ден 4

Последният ден представляваше приятен завършек на епохалното събитие. Отново големи имена в индустрията, представиха класиките си пред публиката. Tyla изпълни любимата на радиото “Water”, а Дон Толивър изпълни “After Party”, “Body” и еклузивно за публиката все още неиздаденото си ново парче „Too Much Money in Here“.

В заключение можем спокойно да кажем, че "Beach, Please!" не е просто събитие, а преживяване. За любителите на други жанрове музика - в Нибиру предстоят различни фестивали, като Galaxia и Nebula, които ще събират звезди от жанрове като техно, хаус, регетон, както и к-поп.

Автори: Александър Косев и Димана Пеева