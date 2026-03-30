МВР затяга мерките преди изборите

МВР обяви допълнителни мерки преди предсрочните избори на 19 април. 200 служители на ГДНП ще бъдат командировани в цялата страна. Създава се и специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112" с допълнителни оператори за приемане на сигнали от граждани за изборите. Това съобщи и.ф. главен секретар Георги Кандев в профила си във Facebook.

"Командироваме 200 служители от ГДНП в цялата страна, за да подпомагат наблюдението и противодействието на изборните нарушения и престъпления преди и в изборния ден. Създаваме и специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112" с допълнителни оператори за приемане на сигнали от граждани за изборите. То ще бъде в ГДНП и ще контролира в реално време получаването, въвеждането и отработването на сигналите в цялата страна. Всички получени сигнали ще се обработват по две независими една от друга линии, за да се гарантира, че нито един няма да бъде пренебрегнат или забавен", съобщи Кандев.

Публикувахте от Георги Кандев в Понеделник, 30 март 2026 г.