Близо 100 ареста за купуване на гласове, властта мисли как ще гласуват незрящите (ВИДЕО)

95 лица са задържани в рамките на 120 специализирани полицейски операции във връзка с нарушение на политическите права на гражданите. Информацията е към 8.30 днес и бе оповестена от заместник-министъра на вътрешните работи Иван Анчев по време на брифинг на Координационния съвет за изборите. За този период са подадени 576 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Най-много са в Бургас -97, СДВР - 58 и Враца -50.

От всички тези сигнали 514 са свързани с купуване на гласове, 15 неправомерна агитация, 3 са за корпоративен вот и 1 за унищожаване на имущество. Съставени са 1476 предупредителни протокола.

Заместник-министърът на вътрешните работи призова гражданите да подават сигнали за изборни престъпления на телефон: 02 90 112 98.

Секциите в чужбина са ясни

МВнР е завършило процес по събиране на информация относно подходящите места, на които българските граждани да гласуват в чужбина. Повече от 60 хил. заявления са подадени, което е два пъти повече в сравнение с предходни избори.

"493 секции ще бъдат създадени извън територията на страната, като МВнР положи максимални усулия да предложи мотивирано местата, на които да бъдат създадени тези секции, така че максимално широк кръг от граждани да могат да се възползват от правото си да гласуват", каза Ваня Нушева, съветник на служебния премиер.

Гласуването на незрящите

За служебната власт е кауза да се улесни процеса на гласуване на незрящите хора в България.

"Беше повдигнат въпроса и течеше комуникация между институциите от изпълнителната власт и ЦИК във връзка със създаването на възможности незрящите да гласуват по един по-удобен начин. На практика няма промяна в начина, по който би могъл да гласува един човек. Разбираемо е, че той трябва да бъде придружен. Въпросът, който бе дискутиран дали е възможно да бъдат генерирани аудиофайлове, които да са достъпни за незрящите и те да бъдат изработени от областните управители", каза Нушева.

Снимка: БГНЕС

В Координационния съвет са стигнали до извода, че генерирането на аудиофайлове и публикуването им неясно къде не създава достатъчна сигурност за информацията, която потенциално биха могли да използват незрящите граждани.

Ето защо препоръката е да се генерират QR - кодове към тези аудиофайлове завършва с изискване тези кодове да бъдат поставени на таблата с листите, които всеки гражданин може да погледне отвън секцията. Идеята е те да водят до страницата на съответната РИК.

Експертите на Министерство на електронното управление предлагат няколко различни варианта и да използват най-съвременните приложения и технологични решения.

Какво предстои?

Съветникът на премиера Гюров Ваня Нушева обяви, че тази седмица Министерство на електронното управление има важна задача с машините.

Става въпрос за изграждането на софтуера на машините и хеш кода, което се очаква да се случи в края на седмицата.

Междувременно областните управители работят по това да организират обществени поръчки за паравани.

Също така на 4 април изтича срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес.